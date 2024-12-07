若彈劾未過如何讓尹錫悅「提前下台」？韓執政黨可能選項浮現

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聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
南韓執政黨國民力量正式表態，將投票反對尹錫悅彈劾案與調查第一夫人的「金建希獨檢法」。國民力量黨魁韓東勳今天稍早表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台「不可避免」。但不透過彈劾要如實現這個目標？韓聯社報導，一個可能方案是透過修憲。路透
南韓執政黨國民力量正式表態，將投票反對尹錫悅彈劾案與調查第一夫人的「金建希獨檢法」。國民力量黨魁韓東勳今天稍早表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台「不可避免」。但不透過彈劾要如實現這個目標？韓聯社報導，一個可能方案是透過修憲。路透

南韓執政黨國民力量正式表態，將投票反對尹錫悅彈劾案與調查第一夫人的「金建希獨檢法」。國民力量黨魁韓東勳今天稍早表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台「不可避免」。但不透過彈劾要如實現這個目標？韓聯社報導，一個可能方案是透過修憲。

韓聯社指出，雖然國民力量表明該黨反對彈劾的立場，議員們仍可根據自己的決定投票。換句話說，仍有跑票的可能性。

國民力量黨魁韓東勳對於尹錫悅的去留態度曖昧，不清楚他是否支持彈劾，還是希望尹自己知所進退。尹錫悅今早出面就戒嚴令引發的混亂向國民鞠躬道歉，但並未主動請辭。

當被問及修憲以縮短總統任期的可能性時，韓東勳6日表示，黨將審慎討論，尋找最佳解決方案。

稍早韓東勳前往國務總理官邸，與總理韓悳洙舉行緊急會面，兩人討論未來國家治理問題。按照南韓憲法，若彈劾表決通過，尹錫悅將立即被停職，由國務總理暫代職務。

政治觀察人士認為，國民力量黨可能會討論修憲措施，以便讓尹錫悅有序地卸任，避免因遭彈劾而蒙受屈辱下台。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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