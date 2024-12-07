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尹錫悅戒嚴爭議引爆逾10萬人上街示威 台議員曝現場狀況：好多年輕人

中央社／ 高雄7日電
南韓國會預計韓國時間今天下午5時表決總統尹錫悅彈劾案，許多人民走上街高舉要求彈劾總統尹錫烈的標語。圖／歐新社
南韓國會預計韓國時間今天下午5時表決總統尹錫悅彈劾案，許多人民走上街高舉要求彈劾總統尹錫烈的標語。圖／歐新社

韓國國會預計韓國時間今天下午5時表決總統尹錫悅彈劾案。台灣基進高雄市議員張博洋本週末也在韓國並至國會外見證歷史時刻，他說「尹錫悅要惹怒這麼多年輕人真的不簡單。」

張博洋透過文字訊息表示，尹錫悅的戒嚴爭議引爆數10萬人上街示威，今天韓國非常冷，目前只有1度，可想而知要一路靜坐到晚上有多辛苦，但令人驚訝的是現場年輕人超多。

張博洋說，把握難得機會到集會現場見證韓國的歷史時刻，韓國國會議事廳旁邊就是知名的現代百貨，原以為電車上的年輕人都是要去購物，沒想到下車全部都是往國會議事廳走。

張博洋表示，前往國會沿路上有民眾發放大量報導彈劾總統的報紙，可見總統草率發布戒嚴造成民怨非同凡響。隨科技以及社群軟體發達，年輕族群政治冷漠可說是民主國家普遍遇到困境，「但是要一次惹怒這麼多年輕人讓他們不畏寒冬上街頭，尹錫悅真的不簡單。」

張博洋認為，台灣、日本、韓國、美國聯盟關係，是防堵中國在東亞地區對外侵略重要防線，韓國政局遭遇如此重大動盪，對台灣內政可能沒有影響，但絕對會牽動台灣的國際關係。

張博洋提醒，此次韓國戒嚴事件也是提醒台灣民眾，權力過度集中在單一政治人物或政黨手上，會有什麼可怕結果，因此民主制衡更顯重要，這也是曾經歷過戒嚴的台灣社會必須引以為戒地方。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 張博洋

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