尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

南韓國會議長禹元植7日通知媒體，國會將在當地時間7日下午5時（台灣時間下午4時）召開全體會議。首先表決涉及調查第一夫人的「金建希獨檢法」，接著表決尹錫悅總統彈劾案。

韓聯社報導，執政的國民力量黨已決定，對兩案都投下反對票。

根據稍早新聞，在國民力量黨仍反對彈劾的情況下，共同民主黨為防止國民力量黨缺席，決定先處理金建希獨檢法，迫使國民力量黨出席會議。

彈劾尹錫悅案過關門檻較高，必須全體國會議員三分之二贊成。報導指出，由於在野勢力共有192席，國民力量黨必須至少有8人倒戈，彈劾尹錫悅才能成案。不過，金建希獨檢法只需出席全會的議員有三分之二以上投下贊成票即可通過，意味著即便國民力量黨缺席，在野勢力也可單獨表決通過此案。

在野黨認為，國民力量黨為了反對「金建希獨檢法」通過，將會出席全體會議，但「金建希獨檢法」表決結束就退場的話，將讓國民力量黨面臨政治壓力，因此在野黨提議改變投票順序。

儘管國民力量黨表示反對變更議程，但議長辦公室方面回應指出，決定議程是議長權限。