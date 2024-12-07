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彈劾尹錫悅表決倒數！國會外擠爆民眾高喊「滾蛋」 5旬男企圖自焚抗議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓國會將於台灣時間下午4時表決總統尹錫悅彈劾案，大批民眾已聚集在國會大廈外力挺。圖／歐新社
南韓國會將於台灣時間下午4時表決總統尹錫悅彈劾案，大批民眾已聚集在國會大廈外力挺。圖／歐新社

南韓國會將於台灣時間下午4時表決總統尹錫悅彈劾案，大批民眾已聚集在國會大廈外力挺，並高呼「尹錫悅滾下台」等口號，甚至據報還有一名50多歲男子試圖在國會附近自焚，隨後遭到警方逮捕，警方計畫部署數百名警力，幫助汽車繞過首爾市中心和汝矣島的示威路線。

為力挺在野黨提出的總統彈劾案，南韓民眾一早開始便聚集於國會大廈外抗議，手持「尹錫悅彈劾下台」、「尹錫悅滾蛋」等標語，高喊尹錫悅辭職。

韓聯社報導指，來自光州、大田、釜山等全國各地民間團體的成員也搭乘巴士前往首爾參加示威活動。

有官員稱，一名50多歲男子試圖在國會附近自焚，抗議尹錫悅戒嚴令，隨後遭到警方逮捕，場面一度混亂。

一名警方官員表示，儘管這是極為敏感且具挑戰性的情況，但將竭盡全力確保安全，也將與主辦單位溝通，盡量減少給市民帶來不便。

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南韓民眾一早開始便聚集於國會大廈外抗議。圖／美聯社
南韓民眾一早開始便聚集於國會大廈外抗議。圖／美聯社

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

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