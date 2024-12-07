準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通

南韓總統尹錫悅7日稍早露面向大眾致歉後，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳隨即前往國務總理官邸，與總理韓悳洙舉行緊急會面，兩人討論未來國家治理問題。

韓東勳與韓悳洙會面並進行約1小時20分鐘談話，要求「更認真、穩定地關心國民經濟和事態，確保國民經濟和社會穩定」。 」韓東勳說，「今後，黨將『與政府密切溝通，照顧好人民經濟』。」

此前，韓東勳表示，尹錫悅提前下台已成定局，同時他也不適合再執行總統職責，並稱總理和黨將密切討論民生狀況等重要問題，接著動身前往總理官邸。

按照南韓憲法，韓悳洙會暫代總統職務，一直到彈劾程序結束。但目前還不清楚，他需要擔任臨時總統多久。但無論尹錫悅被彈劾或下台，南韓都需要在60天內選出繼任者。