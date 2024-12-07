準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通
南韓總統尹錫悅7日稍早露面向大眾致歉後，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳隨即前往國務總理官邸，與總理韓悳洙舉行緊急會面，兩人討論未來國家治理問題。
韓東勳與韓悳洙會面並進行約1小時20分鐘談話，要求「更認真、穩定地關心國民經濟和事態，確保國民經濟和社會穩定」。 」韓東勳說，「今後，黨將『與政府密切溝通，照顧好人民經濟』。」
此前，韓東勳表示，尹錫悅提前下台已成定局，同時他也不適合再執行總統職責，並稱總理和黨將密切討論民生狀況等重要問題，接著動身前往總理官邸。
按照南韓憲法，韓悳洙會暫代總統職務，一直到彈劾程序結束。但目前還不清楚，他需要擔任臨時總統多久。但無論尹錫悅被彈劾或下台，南韓都需要在60天內選出繼任者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言