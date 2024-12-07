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尹錫悅道歉有用？日媒：國民力量黨魁對內表明「反對彈劾」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
國民力量黨在南韓時間今早9時起召開議員大會，討論如何應對彈劾案。尹錫悅則是在上午10時發表全國談話，就戒嚴令引發的混亂向國民鞠躬道歉。一名與會者向日媒JNN透露，尹錫悅的談話在議員間獲得大致好評。此外，韓東勳在會中表達反對彈劾的立場。美聯社
國民力量黨在南韓時間今早9時起召開議員大會，討論如何應對彈劾案。尹錫悅則是在上午10時發表全國談話，就戒嚴令引發的混亂向國民鞠躬道歉。一名與會者向日媒JNN透露，尹錫悅的談話在議員間獲得大致好評。此外，韓東勳在會中表達反對彈劾的立場。美聯社

日本新聞網（JNN）報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳在今早黨內議員大會上，表明反對彈劾總統尹錫悅的立場。

國民力量黨在南韓時間今早9時起召開議員大會，討論如何應對彈劾案。尹錫悅則是在上午10時發表全國談話，就戒嚴令引發的混亂向國民鞠躬道歉。

一名與會者向JNN透露，尹錫悅的談話在議員間獲得大致好評。此外，韓東勳在會中表達反對彈劾的立場。

該名與會者還表示，黨內接下來可能會討論有關總統縮短任期的議題。韓東勳稍早也表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台是不可避免的。

隨著當地時間今天下午5時（台灣時間4時）即將進行彈劾案表決，各方角力愈發激烈。不過，國民力量無法完全排除內部有人脫隊投下贊成的可能性，因此表決結果依然難以預測。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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尹錫悅彈劾案今天表決！可能還會加上叛亂罪？

南韓12.3戒嚴事件，眾多跡象與證據顯示，尹錫悅總統「掀起叛亂」卻失敗。6個在野黨提交彈劾案，確定於本週六（12/7）表決；執政黨國民力量黨魁韓東勳表示，有必要盡速中止尹總統職權。曾揭發朴槿惠─崔順實干政案期間，軍方意圖戒嚴奪權的「軍隊人權中心」則表示，已接獲「二次戒嚴」徵兆的複數線報，但代理國防部長與國會議長皆表示，將避免此事發生。

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