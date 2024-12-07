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尹錫悅道歉有用？日媒：國民力量黨魁對內表明「反對彈劾」
日本新聞網（JNN）報導，南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳在今早黨內議員大會上，表明反對彈劾總統尹錫悅的立場。
國民力量黨在南韓時間今早9時起召開議員大會，討論如何應對彈劾案。尹錫悅則是在上午10時發表全國談話，就戒嚴令引發的混亂向國民鞠躬道歉。
一名與會者向JNN透露，尹錫悅的談話在議員間獲得大致好評。此外，韓東勳在會中表達反對彈劾的立場。
該名與會者還表示，黨內接下來可能會討論有關總統縮短任期的議題。韓東勳稍早也表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台是不可避免的。
隨著當地時間今天下午5時（台灣時間4時）即將進行彈劾案表決，各方角力愈發激烈。不過，國民力量無法完全排除內部有人脫隊投下贊成的可能性，因此表決結果依然難以預測。
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