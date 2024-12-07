南韓執政黨魁：尹錫悅無法正常履職 提前下台不可避免

南韓總統尹錫悅稍早就戒嚴令公開向全民致歉，並承諾不會再有第二次戒嚴。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳表示，尹錫悅的狀況已無法正常履職，認為尹錫悅提前下台是不可避免的。

韓東勳向記者表示，尹錫悅提前下台是不可避免的，並補充說該黨將審議和討論最佳行動方案。

韓東勳6日曾要求尹錫悅停止執行總統職務。在與尹錫悅會面後，韓東勳再次強調，沒有獲得可以推翻此前觀點的理由。

尹錫悅稍早發表電視談話稱，對於造成國民不安與不便致歉，稱不會逃避戒嚴相關的法律及政治責任，包括他的任期問題在內，未來所有政局穩定方案將全權交給政黨。

南韓國會預計下午5時（台灣下午4時）再次表決第一夫人金建希的「金建希獨檢法案」，接著表決尹錫悅彈劾案。