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尹錫悅慘淪「最丟臉校友」！母校成痛罵對象 宣佈穿便服保護學生
南韓總統尹錫悅6小時的短命戒嚴事件持續延燒，稍早他發表談話道歉，表明不會再二次戒嚴。不過因為這起風波，有民眾爆料，尹錫悅畢業的首爾一所名門高中，學生被迫改穿便服，避免無辜成為民眾的痛罵對象。
綜合媒體報導，尹錫悅和國防部長金龍顯、行政安全部長李祥敏共同謀劃緊急戒嚴令，3人都畢業於首爾的沖岩高中，學校也因此受到大量投訴，甚至有路人對校車司機惡意挑釁。
這次戒嚴也被南韓媒體冠以「沖岩高中家族的親衛政變」。根據報導，沖岩高中校方也擔心學生會因此受到傷害，因此允許他們改穿便服代替制服，實施時間是下周起直到明年2月。
沖岩高中理事長尹明和也痛批，這幾位校友讓學校名譽掃地，甚至有人發起請願，要求學校改名。認為他們不僅讓國家名譽受損，還讓學校名譽受損，「想把尹錫悅等3人選為丟臉校友100萬次」。
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