快訊

醫學版圖變動 馬偕設碩班遭台大教授打臉

12強賽／林昱珉對日本好投 球探報告看見「1隱憂」！未來有望成大聯盟5號先發

他嘆投影機「只剩氛圍」沒CP值比不過電視 內行人曝1族群超好用

聽新聞
0:00 / 0:00

尹錫悅慘淪「最丟臉校友」！母校成痛罵對象 宣佈穿便服保護學生

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，又在凌晨即解嚴，讓南韓人民度過了心驚膽跳的一夜。
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，又在凌晨即解嚴，讓南韓人民度過了心驚膽跳的一夜。

南韓總統尹錫悅6小時的短命戒嚴事件持續延燒，稍早他發表談話道歉，表明不會再二次戒嚴。不過因為這起風波，有民眾爆料，尹錫悅畢業的首爾一所名門高中，學生被迫改穿便服，避免無辜成為民眾的痛罵對象。

綜合媒體報導，尹錫悅和國防部長金龍顯、行政安全部長李祥敏共同謀劃緊急戒嚴令，3人都畢業於首爾的沖岩高中，學校也因此受到大量投訴，甚至有路人對校車司機惡意挑釁。

這次戒嚴也被南韓媒體冠以「沖岩高中家族的親衛政變」。根據報導，沖岩高中校方也擔心學生會因此受到傷害，因此允許他們改穿便服代替制服，實施時間是下周起直到明年2月。

沖岩高中理事長尹明和也痛批，這幾位校友讓學校名譽掃地，甚至有人發起請願，要求學校改名。認為他們不僅讓國家名譽受損，還讓學校名譽受損，「想把尹錫悅等3人選為丟臉校友100萬次」。

南韓民眾示威要求尹錫悅下台。路透
南韓民眾示威要求尹錫悅下台。路透

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅出面致歉了！承諾「不會再有第二次戒嚴」

不神隱了！韓聯社：尹錫悅上午9時發表全國談話

彈劾案投票倒數 韓媒：尹錫悅考慮今天發表談話

韓國各地民眾舉行燭光集會 要求尹錫悅下台

相關新聞

南韓在野黨魁批尹錫悅談話令國民更怒！稱下台才是唯一正解

南韓總統尹錫悅稍早發布電視談話就戒嚴令向全民致歉，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明批評，尹錫悅的說法根本不符合公眾期待，讓...

尹錫悅出面致歉了！承諾「不會再有第二次戒嚴」

南韓3日戒嚴風波引發政治危機，一路神隱的總統尹錫悅在台灣時間7日上午9時發表電視談話，稱對於宣布戒嚴令「給民眾帶來的不安...

南韓執政黨魁：尹錫悅無法正常履職 提前下台不可避免

南韓總統尹錫悅稍早就戒嚴令公開向全民致歉，並承諾不會再有第二次戒嚴。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳表示，尹錫悅的狀況已無法正...

尹錫悅慘淪「最丟臉校友」！母校成痛罵對象 宣佈穿便服保護學生

南韓總統尹錫悅6小時的短命戒嚴事件持續延燒，稍早他發表談話道歉，表明不會再二次戒嚴。不過因為這起風波，有民眾爆料，尹錫悅畢業的首爾一所名門高中，學生被迫改穿便服，避免無辜成為民眾的痛罵對象。

不神隱了！韓聯社：尹錫悅上午9時發表全國談話

南韓總統尹錫悅3日發布短命戒嚴令以來神隱至今，國會預計7日稍晚表決彈劾案。韓聯社等媒體報導，尹錫悅將於當地時間7日上午1...

彈劾案投票倒數 韓媒：尹錫悅考慮今天發表談話

韓媒「京鄉新聞」7日一早報導，南韓總統辦公室高層相關人士對該報指稱，總統尹錫悅正斟酌於今天發表談話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。