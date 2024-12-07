不神隱了！韓聯社：尹錫悅上午9時發表全國談話
南韓總統尹錫悅3日發布短命戒嚴令以來神隱至今，國會預計7日稍晚表決彈劾案。韓聯社等媒體報導，尹錫悅將於當地時間7日上午10時（台灣時間上午9時）發表全國談話。
南韓總統府高階官員透露，「據我所知，尹錫悅總統將在下午國會就彈劾案進行投票之前發表講話。」
南韓最大在野黨共同民主黨6日表示，國會對尹錫悅的彈劾案將於7日表決，但時間從原定的晚間7時（台灣時間當晚6時）提前2個小時至下午5時（台灣時間同日下午4時）。
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