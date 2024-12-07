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彈劾案投票倒數 韓媒：尹錫悅考慮今天發表談話
韓媒「京鄉新聞」7日一早報導，南韓總統辦公室高層相關人士對該報指稱，總統尹錫悅正斟酌於今天發表談話。
自尹錫悅3日晚間突發布緊急戒嚴令，並在6小時後的4日凌晨宣布解嚴後，他就未公開露面。「韓民族日報」等韓媒報導他5日將發表談話，但當天並未出面。
南韓國會7日預定表決彈劾尹錫悅案。前述總統辦公室高層相關人士說，尹錫悅正考慮於同日直接表明其立場的計畫。
南韓憲法第65條規定，對總統的彈劾訴追，需現有國會議員中的過半數提議，並經現有議員中的3分之2以上贊成，始得通過。南韓國會現有300席，非執政黨國民力量黨的議員現有192人。
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