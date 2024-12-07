執政黨黨魁促尹錫悅停職 7日提前表決

南韓國會將在今天表決對總統尹錫悅的彈劾案，而在表決前夕，執政黨的國民力量黨代表（黨魁）韓東勳在記者會說，有必要暫停尹錫悅的憲法職權，並指尹錫悅若不停職，恐怕會讓公民陷入「極為危險」的境地。

反對彈劾尹 執政黨立場未變

韓媒「韓民族日報」和美聯社報導稱，韓東勳此話代表該黨將一改四日在黨籍國會議員閉門會議中，通過的反對彈劾尹錫悅共識，親韓東勳的議員今天將出席彈劾案表決，並投下贊成票。但國民力量黨六日深夜表示，仍未改變反對彈劾的立場。

南韓最大在野黨共同民主黨六日表示，國會對總統尹錫悅的彈劾案仍將於七日表決，但當天的時間從原定的晚間七時（台灣時間當晚六時）提前兩個小時至下午五時（台灣時間同日下午四時）。

在野黨警告 不容許再度戒嚴

無黨籍南韓國會議長禹元植六日並警告尹錫悅，再次宣布戒嚴是行不通的、也絕不容許。

至於提前表決，共同民主黨小黨鞭朴省俊說明，這是考量到執政黨國民力量黨可能在表決時採取拖延策略，若時間再有更動，也不排除緊急召開全體委員會議。

戒嚴當天 尹令逮捕政治人物

韓東勳則是在記者會上指稱，有新事證顯示，尹錫悅宣布戒嚴當天，以反國家勢力為由，下令他的冲岩高中學弟、國防部「國軍防諜司令部」中將司令呂寅兄逮捕幾位主要政治人物，並為此動員政府情報機關；呂寅兄則計畫將這些人拘禁在京畿道南部的果川市某處。

韓東勳說，尹錫悅甚至不承認非法戒嚴錯誤。因此，若尹錫悅繼續履行總統職責，南韓人民很擔心會再發生像宣布戒嚴令這類極端行為。共同民主黨黨代表李在明說，韓東勳同意將尹錫悅停職，真是萬幸，但同意停職和贊成彈劾無法畫上等號。

然而，韓東勳六日下午應尹錫悅要求在首爾會面後，韓東勳說，「總統表示，現在不會採取特別措施」。韓東勳並重申，他仍未找到推翻自己堅持尹錫悅應停止履行總統職務的立場，他也沒聽到黨內有希望收回此一成命的聲音。

韓媒報導 有議員態度已鬆動

南韓國會為一院制，總統彈劾案需總數三百席中的三分之二席（二百席）以上支持。南韓「中央日報」報導，共同民主黨寄望以無記名投票進行的彈劾案，可有助於讓更多國民力量黨議員在投票時倒戈。非國民力量黨的議員現有一百九十二人，執政黨議員有一○八人，至少需有八、九位執政黨議員支持才能通過。據韓媒New1報導，趙慶泰和安哲秀的態度已出現鬆動。

若彈劾案通過，尹錫悅將停職，並由國務總理韓悳洙暫代職務。接著由憲法法院在一百八十天內做出審判。

表決前夕 議員宿國會防突襲

李在明六日在國會說，彈劾案表決前這幾個小時極其凶險。他和黨籍議員已留守國會多天，睡在各自辦公室不敢離開，「今（六日）晚將是最關鍵的時刻」。所有黨籍議員將夜宿國會議事堂，國會院區草坪已停放反空降的巴士，以防軍用直升機像三日晚間般突襲降落。

李在明提醒，南韓民眾可能以為軍警已對是否支持尹錫悅二次戒嚴將有所遲疑，但不能排除尹錫悅再次鋌而走險的可能。

另外，對外傳尹錫悅恐再次宣布戒嚴，南韓國防部副部長金善鎬六日說，就算接到這種命令，該部和聯合參謀本部也絕不接受。