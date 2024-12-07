韓國各地民眾舉行燭光集會 要求尹錫悅下台

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

韓聯社報導，在韓國國會表決總統尹錫悅彈劾案前夕，全國各地各行各業民眾今天舉行燭光集會和街頭遊行，要求尹錫悅下台。

根據韓聯社，尹錫悅日前實施緊急戒嚴引發軒然大波後，韓國全國各地已連續3天舉行大規模示威。今天下午，在釜山市、大田市、光州市、大邱市、濟州道、蔚山市等多地，多個民間組織代表和市民走上街頭舉行集會。

據報導，從學生到西裝革履的上班族，乃至宗教、法律、醫療界等人士，他們手持燭光和標語牌，呼籲尹錫悅下台。

韓國大學教授、教職員和退休教師也紛紛發表「時局宣言」，異口同聲譴責尹錫悅宣佈緊急戒嚴令，嚴重破壞民主，並敦促國會通過尹錫悅彈劾案，嚴懲相關涉案人員。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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