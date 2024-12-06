時隔8年！繼朴槿惠「閨密門」後 韓檢方再組特別調查本部查尹錫悅戒嚴

韓聯社報導，南韓最高檢察機關「大檢察廳」6日宣布，將組成特別調查本部調查3日的緊急戒嚴事件。由於調查對象包括多名現役將軍，軍事檢察人員也將加入特別調查本部展開聯合調查。這是大檢察廳自2016年調查時任總統朴槿惠「閨密門」後，時隔八年再次成立特別調查本部。

韓聯社指出，檢方這次也成立特別調查本部，是因為認定此次緊急戒嚴事件相當嚴重，展現集中調查的意志。

這次特別調查本部本部長將由首爾高等檢察廳檢察長朴世賢擔任。此外，將會有共20檢察官投入調查。由於調查對象包括多名現役軍人，軍事檢察機關將派約四名軍事檢察官，及10多名軍事調查官。有鑑於事件的嚴重性，加上現任總統、多名高官和政治人物牽涉其中，檢察總長沈雨廷將親自聽取特別調查本部報告，並指揮工作。

在野黨「祖國革新黨」4日向南韓警察廳國家搜查本部檢舉，尹錫悅、已辭職的國防部長金龍顯、戒嚴司令官朴安洙等人因違法戒嚴觸犯叛亂罪，國家搜查本部本部長禹鐘壽5日證實已受理並展開調查，最重可處死刑。

共同民主黨等在野黨則在5日於國會行政安全委員會上，單獨通過「關於要求迅速逮捕內亂罪嫌疑分子」的決議案，敦促逮捕金龍顯和朴安洙等人。檢方同日下令禁止金龍顯出境。

韓聯社指出，儘管內亂罪不屬於檢察廳直接調查範圍，但此案還涉及濫用職權妨礙行使權利。南韓「檢察廳法」指出，檢方可調查「有直接關聯的犯罪」。沈雨廷表示，將依照相關法令、程序、法律和原則進行調查。