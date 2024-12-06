尹錫悅戒嚴掀政治危機 南韓諾貝爾文學獎得主韓江說話了

南韓總統尹錫悅本週突然宣布戒嚴，維持不久便告結束，南韓首位諾貝爾文學獎得主作家韓江今天表示，她對自己國家的政治危機感到「震驚」。

法新社報導，諾貝爾獎頒獎典禮即將於下週舉行，韓江（Han Kang）在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）舉行的記者會上表示：「和許多南韓人一樣，我感到震驚，我一直密切關注新聞，關心家鄉正發生的變化。」

路透社報導，韓江透過翻譯表示：「為了寫『少年來了』（韓江的著作），我花了很多時間研究我們在1979年的戒嚴情況。對我來說，在2024年親眼目睹類似情況發生，實在令人驚訝。」

當被問及是否擔心南韓未來的言論自由，韓江說：「不論未來發生什麼事，真相將持續被揭露。」

現年54歲的韓江也是亞洲首位獲得諾貝爾文學獎的女性作家，負責頒獎的瑞典學院（Swedish Academy）指出，韓江獲選的原因是「她的散文富有詩意，面對歷史創傷並揭示人類生命的脆弱」。