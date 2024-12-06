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政治生涯命懸一線！南韓執政黨魁晤尹錫悅 堅持停止總統權力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓執政黨、國民力量黨主席韓東勳（中）6日離開國會辦事室時被記者包圍。法新社
南韓執政黨、國民力量黨主席韓東勳（中）6日離開國會辦事室時被記者包圍。法新社

南韓執政黨、國民力量黨主席韓東勳6日跟尹錫悅總統會談後據報告訴同僚，沒有聽到任何理由，可以改變自己呼籲迅速停止尹錫悅總統權力的立場。

韓聯社引述國民力量黨國會議員們透露的說法報導，韓東勳在國會舉行的閉門會議上，就他跟尹錫悅當天會面的結果表示，「沒有找到推翻自己此前判斷的理由，堅持尹錫悅應停止履行總統職務的立場」。

韓東勳據報還表示，尹錫悅「目前」不會採取「任何特別措施」，並向同僚說明了尹錫悅有必要停職的立場，要求就此充分討論。據每日經濟新聞轉述，韓東勳還透露，他「向總統提出『3日的緊急戒嚴之後，已經過了很長時間，應該親自向國民說明立場』的要求，但得到的答覆是『現在還不是時候』」。

朝鮮日報稍早獨家披露，韓東勳與尹錫悅下午將在首爾漢南洞龍山區的總統官邸進行一對一會談，而且據傳是尹錫悅主動邀韓東勳會面。韓東勳原本在戒嚴流產後一度表示，將設法阻擋彈劾案過關，但6日早上改變立場，並指有證據顯示尹錫悅要求身為高中學弟的國防部防諜司令逮捕政要。

南韓在野各黨4日已提交彈劾尹錫悅的動議，將在7日晚間表決，必須有超過三分之二、即200名國會議員贊成才能成案，並送交憲法法庭審理，而在野勢力必須從國民力量黨最少挖到8個人倒戈。稍早有新聞指出，國民力量黨籍的國會議員趙慶泰與安哲秀已公開呼籲尹錫悅自行下台，否則將支持彈劾。

南韓 南韓戒嚴 執政黨 尹錫悅

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