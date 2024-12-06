快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

南韓尹錫悅支持度跌落谷低 估20萬人周末首爾集會轟下台

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
南韓警方表示，明天預計將有數以萬計民眾參加抗議總統尹錫悅的集會，主辦單位預估會有大約20萬人參加。 法新社
南韓警方表示，明天預計將有數以萬計民眾參加抗議總統尹錫悅的集會，主辦單位預估會有大約20萬人參加。 法新社

南韓警方表示，明天預計將有數以萬計民眾參加抗議總統尹錫悅的集會，主辦單位預估會有大約20萬人參加。根據蓋洛普民調，尹錫悅的支持度已經跌到13%，創新低。

法新社報導，首爾地方警察廳發布聲明指出：「首爾市中心和汝矣島地區明天將舉行有數以萬計民眾參與的大規模集會遊行，部分道路將實施交通管制。」

南韓警察廳發言人告訴法新社，主辦單位預估「將有約20萬人」參加。

韓聯社引述首爾地方警察廳報導，國會議事堂所在的汝矣島明天將進行大型集會。

南韓最大工會聯盟之一的全國民主勞動組合總聯盟（Korean Confederation of Trade Unions）明天將在遊行之後，於當地時間下午1時，在國會議事堂附近地區展開集會。

與此同時，蓋洛普民意測驗中心（Gallup）今天公布民調結果顯示，尹錫悅實施戒嚴引發反彈，他的支持率已經跌到13%，創下歷史新低。

根據民調，尹錫悅的施政滿意度也下降3個百分點，來到16%，是他2022年5月上任以來的最低點。這項民調是蓋洛普於3日至5日對1001位18歲以上成年人進行的調查。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 民調 集會遊行 首爾

延伸閱讀

Hyundai-Kia電動車再次召回！IONIQ與EV車系韓國近18萬輛受影響

韓民調：尹錫悅支持率只剩13% 近七成認為緊急戒嚴「構成內亂罪」

陸電商SHEIN手機殼 韓國檢出不孕物質超標252倍

德語媒體：韓國民主經受住了考驗

相關新聞

尹錫悅偽裝成戒嚴的叛亂...彈劾案將往何處走？

南韓12.3戒嚴事件，眾多跡象與證據顯示，尹錫悅總統「掀起叛亂」卻失敗。6個在野黨提交彈劾案，確定於本週六（12/7）表決；執政黨國民力量黨魁韓東勳表示，有必要盡速中止尹總統職權。曾揭發朴槿惠─崔順實干政案期間，軍方意圖戒嚴奪權的「軍隊人權中心」則表示，已接獲「二次戒嚴」徵兆的複數線報，但代理國防部長與國會議長皆表示，將避免此事發生。

南韓情報高官曝戒嚴當晚內幕 尹錫悅下令搜捕政要「全抓進來收拾掉」

南韓國家情報院（NIS）第一次長洪壯源（Hong Jang-won，音）6日透露，尹錫悅總統3日宣布戒嚴後不久，就下令逮...

尹錫悅持續神隱仍未對戒嚴道歉 總統府人士：今不會發表聲明

南韓執政黨國民力量黨人士和總統府消息人士原本透露，尹錫悅會在5日發布聲明，可能為戒嚴道歉。然而，南韓「Naver new...

戒嚴夜徒手抓槍爆紅！南韓美女前主播怒吼軍人：你不丟臉嗎？

南韓在野黨發言人安貴朎在總統尹錫悅宣布戒嚴當晚，抓住軍人的槍管、力阻軍隊進入國會，畫面拍攝下來後在網路爆紅，成了反抗戒嚴...

南韓尹錫悅支持度跌落谷低 估20萬人周末首爾集會轟下台

南韓警方表示，明天預計將有數以萬計民眾參加抗議總統尹錫悅的集會，主辦單位預估會有大約20萬人參加。根據蓋洛普民調，尹錫悅...

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

朝鮮日報5日針對戒嚴當天的狀況，採訪數名南韓陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團團員，及第一空降旅隊員。這些隊員均未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。