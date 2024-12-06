戒嚴夜徒手抓槍爆紅！南韓美女前主播怒吼軍人：你不丟臉嗎？

南韓在野黨發言人安貴朎在總統尹錫悅宣布戒嚴當晚，抓住軍人的槍管、力阻軍隊進入國會，畫面拍攝下來後在網路爆紅，成了反抗戒嚴象徵的她表示：「我只是必須阻止他們。」

路透社報導，影片中可以看到安貴朎（Ahn Gwi-ryeong，音譯）與持槍軍人對峙，她因此成了反抗戒嚴的象徵，但她堅稱自己並沒有特別勇敢。

尹錫悅本月3日晚間宣布戒嚴，數小時後，190名國會議員不顧軍人封鎖，透過表決一致決定推翻戒嚴令，尹錫悅被迫放棄戒嚴。

影片畫面顯示，國會議員的幕僚群與軍人扭打成一片，試圖阻止軍人進入國會大廳，這些影片已成大眾反對當局企圖實施軍事統治的象徵。

35歲的安貴朎曾任電視台主播，現為在野黨「共同民主黨」發言人。她在戒嚴當晚與一名軍人對峙時抓住對方槍管，影片拍下後在網路上瘋傳。截至昨晚，其中一支影片在影音網站YouTube的瀏覽次數突破120萬次。

在影片中，安貴朎朝這名軍人大吼：「放手！你不覺得丟臉嗎？」在她抓住槍管後，那名軍人後退了。

安貴朎告訴路透社：「我唯一的念頭是，我必須阻止他們。我把他們推離、把他們甩開，能做什麼就做什麼。許多人當時正在（現場）對抗戒嚴部隊，所以我只想到，我也必須阻止他們。」

議員們當晚紛紛趕往國會，幕僚群用桌椅擋住門口、組成人鏈，並且用滅火器對付軍人。在尹錫悅宣布戒嚴令的2個半小時後，190名議員成功抵達國會，並且一致表決撤銷戒嚴令。

安貴朎被詢及是否預料自己會獲得極大關注，她回答說：「很多人比我勇敢，他們挺身對抗戒嚴部隊。有些人甚至想辦法阻止（國會）外面的裝甲車。所以我不覺得我的行為有什麼特別。」

戒嚴部隊指揮官昨天說，他無意對大眾用槍；南韓國防部副部長也說，未向部隊提供實彈。

南韓在野黨議員打算於本周末表決彈劾尹錫悅。

安貴朎還說：「我認為人民已經在心中彈劾尹錫悅總統了。誰能信任一個幾乎兒戲般宣布戒嚴的總統，或把國家託付給這種領袖呢？」