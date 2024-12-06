南韓情報高官曝戒嚴當晚內幕 尹錫悅下令搜捕政要「全抓進來收拾掉」

南韓國家情報院（NIS）第一次長洪壯源（Hong Jang-won，音）6日透露，尹錫悅總統3日宣布戒嚴後不久，就下令逮捕執政黨與最大在野黨黨魁在內的多名政要。

南韓執政黨、國民力量黨主席韓東勳稍早改變原先反對彈劾的立場，認為尹錫悅總統應該停職，並指有證據顯示，尹錫悅要求高中學弟、國防部防諜司令呂寅兄（Yeo In-hyung）以「反國家勢力」為由逮捕知名政界人士，並且計畫動員情報機構執行。

韓聯社報導，洪壯源赴國會跟南韓國會情報委員會主席慎聖範（Shin Sung-bum）見面時，證實尹錫悅親口指示抓人；國情院院長趙太庸據報當時也在場。

根據陪同出席的最大在野黨、共同民主黨國會議員金炳基（Kim Byung-kee）向記者轉述，逮捕對象包括韓東勳與國會議長禹元植；共同民主黨方面，則有主席李在明、國會黨鞭朴贊大（Park Chan-dae）與最高委員金民錫等，另一在野黨、祖國革新黨主席曹國也名列其中。

據轉述，洪壯源宣稱尹錫悅3日宣布戒嚴後打電話給他，並且指示，「藉此次機會，把他們全部抓進來與收拾掉」，還稱「我會把反間諜偵查權下放給國情院，你們先向（國防部）防諜司令部提供協助，資金、人力通通都要提供」。

洪壯源說，他隨後打電話給呂寅兄，傳達了尹錫悅的指示，呂寅兄隨後點名了逮捕對象，並要求追蹤有關人員的下落。

洪壯源還表示，他從趙太庸聽到尹錫悅5日下令開除自己後遞出辭呈，但趙泰庸隔天早上拒絕接受。趙泰庸則聲稱，他沒收到尹錫悅有關逮捕任何政界人士的直接命令，也沒有從尹錫悅或總統辦公室聽到任何有關將洪壯源解職的談話。

韓民族日報則報導，洪壯源接受電訪時表示，他是在3日晚間接到了尹錫悅指示，要求國情院與防諜司令部合作逮捕韓東勳。洪壯源答稱，國情院沒有相應的組織、人力與手段，所以沒有履行尹錫悅的指示。

報導稱，尹錫悅跳過趙太庸與直接聯繫洪壯源，可能是因為趙太庸沒有聽從尹錫悅的指示。尹錫悅據稱將洪壯源不履行指示視為「抗命」，並要求將他撤換。國情院稍早曾告訴記者，相關報導並不屬實。