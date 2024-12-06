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尹錫悅持續神隱仍未對戒嚴道歉 總統府人士：今不會發表聲明
南韓執政黨國民力量黨人士和總統府消息人士原本透露，尹錫悅會在5日發布聲明，可能為戒嚴道歉。然而，南韓「Naver news」報導，總統府5日突然通知媒體，「今天不會發布相關聲明」。南韓總統尹錫悅持續不公開露面，總統府相關人士6日接受韓聯社電話訪談時說，「尹錫悅總統今天（6日）不會發表聲明」。
韓聯社指出，原先有人猜測尹錫悅最快6日就會發表公開談話，解釋戒嚴和解嚴相關背景，並為引發民眾不安道歉。
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