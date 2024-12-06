6小時戒嚴風波震撼世界 南韓國會議長撂重話「絕不容2度戒嚴」
南韓國會議長禹元植今天說，「二度戒嚴是不可能的，也絕不容許」。代理國防部長的副部長金善鎬今天強調，就算有發布戒嚴令的要求，國防部與軍方合同參謀本部絕對不會接受。
南韓總統尹錫悅12月3日晚間宣布戒嚴後，旋即因國會緊急表決撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野黨發動彈劾。
日本放送協會（NHK）報導，另外，對於稍早韓國放送公社（KBS）等媒體報導尹錫悅似乎正前往國會，南韓總統府出面說明，尹錫悅今天並沒有計畫前往國會。
「韓國時報」（The Korea Times）報導，南韓軍隊人權中心聲稱有證據顯示當局準備再度戒嚴，有些部隊限制指揮官休假，包括連長以上的軍人，預計8日前可能有緊急召回命令。
南韓國會議長禹元植今天下午在國會發表緊急談話指出，「總統發布的緊急戒嚴否定了歷史，也重創國民的自尊心，二度戒嚴是不可能的，也絕不容許」。
禹元植說，「12月3日晚上已經確認刀槍都無法破壞南韓的民主，萬一總統做出再度宣布緊急戒嚴的錯誤判斷的話，國會議長與議員將不惜一切全力阻止」。
金善鎬今天稍早也強調，「（二度戒嚴）完全不是事實，就算有發布戒嚴令的要求，國防部與軍方合同參謀本部絕對不會接受」。
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