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南韓戒嚴風波後 美國務卿向韓外長表達「對民主有信心」

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。 路透社
美國國務卿布林肯。 路透社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天告訴南韓外交部長趙兌烈，華府對盟友南韓的「民主韌性」有信心。這是兩人自南韓總統尹錫悅本月3日短暫實施戒嚴以來第一次對話。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（MatthewMiller）在社群媒體平台X上寫道，布林肯「與（南韓）外交部長（趙兌烈）在（南韓）令人深感擔憂的情勢發展後進行對話。他樂見解除戒嚴，對南韓的民主韌性深具信心，並重申美國對雙方聯盟的堅定承諾」。

美國國務院另一份聲明提到，布林肯告訴趙兌烈，他「期待…民主程序勝出」。

聲明寫道：「布林肯國務卿重申雙邊關係的進展，包括美、韓、日本所建立堅實的三邊夥伴關係，這促進我們的共同價值和繁榮與印度太平洋地區的穩定。」

布林肯還說：「美國人民與大韓民國人民並肩站在一起，並將在聯盟面對任何挑釁或威脅的時刻持續不墜。」

尹錫悅本月3日晚間宣布戒嚴，但國會議員數小時後表決推翻戒嚴令。現年63歲的尹錫悅即將面臨國會的彈劾表決。

美國在南韓駐紮近3萬名軍人，在北韓與中國引發的緊張情勢下，南韓、日本都是美國在這個區域的重要盟友。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日說，美國總統拜登政府最早是透過電視得知尹錫悅宣布戒嚴。

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