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傳尹錫悅將前往國會致歉下台？議員築人牆阻擋 青瓦台回應了

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傳尹錫悅將前往國會致歉下台？議員築人牆阻擋 青瓦台回應了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
稍早有消息指總統尹錫悅將前往國會，青瓦台回應否認。新華社
稍早有消息指總統尹錫悅將前往國會，青瓦台回應否認。新華社

南韓國會議長預計當地時間下午3時20分發表緊急聲明，而稍早有消息指總統尹錫悅將前往國會，引發在野黨議員於國會門口築起人牆並高喊「彈劾！彈劾！」等口號，場面一度混亂。對此，青瓦台表示，尹錫悅今日並無國會出訪行程。

BBC報導，原先有媒體報導指，尹錫悅將前往國會致歉並請辭下台，因此現場擠滿媒體，在野黨議員也於國會入口築起人牆，高喊彈劾尹錫悅的口號。

有在野黨議員表示，「他突然想來這裡？門都沒有。他沒有問過或通知我們。」稱彈劾程序已經開始，將遵循流程。

南韓國會預定於明天（7日）晚間對尹錫悅彈劾案進行表決。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 議員

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