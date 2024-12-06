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南韓代防長澄清「二次戒嚴純屬謠言」 強調「即使有命令也不會服從」
南韓軍方人權中心今天警告，陸軍多個部隊指揮官收到8日前休假限制通知，疑似有再次戒嚴跡象。對此，南韓代理國防部長金善鎬6日在記者會上表示，二次戒嚴的謠言「並不屬實」。
韓聯社報導，金善鎬在記者會上表示，「今天早上流傳有關再次戒嚴跡象的傳聞並不屬實。即使要求頒布戒嚴法，國防部和國防首長絕對不會接受」，強調國防部完全配合調查總統尹錫悅短命的戒嚴令。
陸軍相關人士透露，軍方並未下達限制中隊長以上指揮官在內官兵外出及休假的方針，目前正確認各級部隊是否是為加強警戒而採取額外措施。
軍隊人權中心6日在記者會披露，南韓陸軍各單位依照上級單位指示，於4日中午左右發布「士兵正常執行出勤」的指導意見，但據說指揮官（中隊長以上）被下達限制休假的指示，因為8日前可能會有對指揮官的緊急召集行動，顯示總統尹錫悅有再次發布戒嚴令的徵兆。
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