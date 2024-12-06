韓軍官稱獲令把議員「拖出」國會 拒再執行戒嚴令
媒體報導，韓國特種部隊指揮官郭鍾根（Kwak Jong-geun，音譯）今天說，總統尹錫悅宣布戒嚴當晚，他接獲命令要把國會議員「拖出」國會，還說他將拒絕執行任何新的戒嚴令。
綜合路透社和法新社報導，尹錫悅本月3日晚間宣布緊急戒嚴後，上百名議員到國會表決撤銷戒嚴令。郭鍾根表示，時任國防部長金龍顯曾下令「把議員拖出來」。
相關影片畫面顯示，郭鍾根接受在野黨議員金炳周（Kim Byung-joo）質詢時表示：「我接到當時部長的指示，要把國會裡面的議員拖出來。」
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