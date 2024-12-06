快訊

快訊／日本女星中山美穗過世…倒臥家中浴室亡 享年54歲

專訪張艾嘉：曾一天吃十幾顆藥 直到學會用減法過日子

劉家昌2日癌逝 訃聞曝光「追思會地點在中國華泉小村」

當面攤牌！彈劾聲中尹錫悅今天下午邀執政黨主席到官邸一對一會談

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓執政黨黨魁韓東勳。法新社
南韓執政黨黨魁韓東勳。法新社

朝鮮日報獨家報導，執政的人民力量黨黨魁韓東勳6日下午將與總統尹錫悅在首爾漢南洞龍山區的總統官邸一對一會談。據傳是尹錫悅主動邀請韓東勳會面，韓東勳近日動作頻頻，在得知戒嚴期間自己也被列為逮捕對象後，原本不支持彈劾的立場出現鬆動，對尹錫悅大不利。尹、韓4日晚間曾會面，討論如何收拾戒嚴的爛攤子。

尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，遭國會表決反對後撤回戒嚴令，歷時僅6小時。4日的會面，雙方並無結論。尹錫悅堅稱實施戒嚴是為了預防在野黨濫用彈劾權，「我什麼也沒做錯」。

最新消息指出，尹錫悅指派高中學弟，反情報總隊隊長呂寅兄，以叛國罪名逮捕朝野大腕政治人物，包括韓東勳。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

韓民調：尹錫悅支持率只剩13% 近七成認為緊急戒嚴「構成內亂罪」

2位自家人倒戈！韓執政黨議員籲尹錫悅下台 否則支持彈劾

韓執政黨魁倒戈要尹錫悅停職！在野黨魁提朝野合作 盼做出正確決定

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

相關新聞

南韓代防長澄清「二次戒嚴純屬謠言」 強調「即使有命令也不會服從」

南韓軍方人權中心今天警告，陸軍多個部隊指揮官收到8日前休假限制通知，疑似有再次戒嚴跡象。對此，南韓代理國防部長金善鎬6日...

當面攤牌！彈劾聲中尹錫悅今天下午邀執政黨主席到官邸一對一會談

朝鮮日報獨家報導，執政的人民力量黨黨魁韓東勳6日下午將與總統尹錫悅在首爾漢南洞龍山區的總統官邸一對一會談。據傳是尹錫悅主...

堅決違抗命令！韓陸軍特戰司令：戒嚴當天被要求將議員拖出國會

南韓陸軍特戰司令郭種根6日表示，3日戒嚴當晚被時任國防部長金龍顯下令要求，派遣軍隊將議員從國會帶走，但他拒絕服從。

韓民調：尹錫悅支持率只剩13% 近七成認為緊急戒嚴「構成內亂罪」

民調機構南韓蓋洛普6日發布最新民調，總統尹錫悅的民調只剩13%，執政黨27%，黨魁韓東勳11%；最大在野黨黨魁李在明29...

韓民眾「簡訊攻勢」施壓執政黨挺彈劾 議員曝收4千封「像計程車跳表」

南韓國會預計明天晚間將對總統尹錫悅彈劾案進行表決。韓媒《中央日報》6日報導，南韓民眾發動「簡訊攻勢」，施壓執政黨國民力量...

2位自家人倒戈！韓執政黨議員籲尹錫悅下台 否則支持彈劾

針對南韓總統尹錫悅日前無預警發布戒嚴令，南韓國會7日將表決尹錫悅彈劾案。截至目前，執政黨國民力量黨已有2位議員公開表態會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。