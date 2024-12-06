當面攤牌！彈劾聲中尹錫悅今天下午邀執政黨主席到官邸一對一會談
朝鮮日報獨家報導，執政的人民力量黨黨魁韓東勳6日下午將與總統尹錫悅在首爾漢南洞龍山區的總統官邸一對一會談。據傳是尹錫悅主動邀請韓東勳會面，韓東勳近日動作頻頻，在得知戒嚴期間自己也被列為逮捕對象後，原本不支持彈劾的立場出現鬆動，對尹錫悅大不利。尹、韓4日晚間曾會面，討論如何收拾戒嚴的爛攤子。
尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，遭國會表決反對後撤回戒嚴令，歷時僅6小時。4日的會面，雙方並無結論。尹錫悅堅稱實施戒嚴是為了預防在野黨濫用彈劾權，「我什麼也沒做錯」。
最新消息指出，尹錫悅指派高中學弟，反情報總隊隊長呂寅兄，以叛國罪名逮捕朝野大腕政治人物，包括韓東勳。
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