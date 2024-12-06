堅決違抗命令！韓陸軍特戰司令：戒嚴當天被要求將議員拖出國會

南韓陸軍特戰司令郭種根6日表示，3日戒嚴當晚被時任國防部長金龍顯下令要求，派遣軍隊將議員從國會帶走，但他拒絕服從。

韓聯社報導，當被在野黨議員問及總統尹錫悅宣布戒嚴並派遣戒嚴軍前往國會後，收到哪些上級指示時，郭種根表示，時任國防部長金龍顯命令他將國會大樓的議員們拖到外面。

他說，「儘管我知道這是不服從命令，但我沒有完成這項任務，因為根據我的判斷，把議員拖出去顯然是非法行為。」

當被問及他給部隊下達哪些命令時，郭種根表示，他禁止向個別士兵提供實彈，因為他在部署過程中目睹「不公正的畫面」。