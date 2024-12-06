韓民調：尹錫悅支持率只剩13% 近七成認為緊急戒嚴「構成內亂罪」

民調機構南韓蓋洛普6日發布最新民調，總統尹錫悅的民調只剩13%，執政黨27%，黨魁韓東勳11%；最大在野黨黨魁李在明29%，民主黨37%。

蓋洛普針對南韓1001名成人進行民調，調查時間為3日至5日，戒嚴令3日晚間宣布前，尹錫悅支持率19%，反對率68%，宣布後到5日，支持率剩13%，反對率80%。2016年朴槿惠向全國道歉後，支持率曾跌至14%。

南韓民眾最肯定尹錫悅的施政是外交（32%），經濟議題肯定度只有19%，宣布戒嚴的支持率只有16%。

另外，據民調機構Realmeter4日受能源經濟新聞委託，對504名南韓成年人進行的民調結果顯示，關於「是否支援彈劾尹錫悅總統」，73.6%受訪者表示支持，反對比例僅24%。

在調查「尹總統的緊急戒嚴狀態是否構成內亂罪」時，69.5%受訪者認為「構成」，24.9%認為「不構成」。