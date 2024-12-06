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韓民眾「簡訊攻勢」施壓執政黨挺彈劾 議員曝收4千封「像計程車跳表」

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
國民力量黨議員愼聖範5日在臉書發文寫道：「如果這幾天我不接電話，請見諒。」並附上一張手機螢幕截圖，顯示收到超過4000封簡訊。圖／擷自韓國日報
國民力量黨議員愼聖範5日在臉書發文寫道：「如果這幾天我不接電話，請見諒。」並附上一張手機螢幕截圖，顯示收到超過4000封簡訊。圖／擷自韓國日報

南韓國會預計明天晚間將對總統尹錫悅彈劾案進行表決。韓媒《中央日報》6日報導，南韓民眾發動「簡訊攻勢」，施壓執政黨國民力量黨議員支持彈劾案，甚至有自動發簡訊程式在網路上廣傳，網友曝「6分鐘就傳給上百位議員」。

報導指出，國民力量黨議員的電話號碼被分享到X等社群媒體上，號召文章寫道：「讓我們團結起來，向國民力量黨議員發簡訊，促使他們投票支持彈劾。」

其他發文寫道：「讓我們用簡訊展現全國選民的力量，對抗無法要求總統退出政黨的執政黨。」有網友說：「我從未想過自己會發簡訊給議員。」

此外，一款能自動向議員發送簡訊的程式也在網上廣傳，若點擊由「全國民主勞動組合總聯盟」製作的連結，就能看到國民力量黨議員的名單，再點議員名字，就能向他們發送預先寫好的簡訊。

一位網友表示：「我只花6分鐘就向108位議員發簡訊。」

國民力量黨議員愼聖範5日在臉書發文表示：「如果這幾天我不接電話，請見諒。」並附上一張手機螢幕截圖，顯示收到超過4000封簡訊。他說這張截圖攝於5日上午10時50分，簡訊數量仍在不斷增加，「跟計程車跳表一樣」。

南韓國會在野陣營現共192席，故還需至少8位國民力量黨議員倒戈，才能達到通過彈劾案所需的國會三分之二席次（200席）門檻。

國民力量黨4日召開閉門會議，原本定調「反對彈劾與追訴尹總統」，但黨魁韓東勳6日態度丕變，稍早表態應盡快讓尹錫悅停止執行總統職務。韓聯社指出，韓東勳發言或暗示支援國會通過尹錫悅彈劾案。

韓媒《中央日報》6日報導，南韓民眾發動「簡訊攻勢」，施壓執政黨國民力量黨議員支持彈劾案，甚至有自動發簡訊程式在網路上廣傳，網友曝「6分鐘就傳給上百位議員」。圖／擷自韓國日報
韓媒《中央日報》6日報導，南韓民眾發動「簡訊攻勢」，施壓執政黨國民力量黨議員支持彈劾案，甚至有自動發簡訊程式在網路上廣傳，網友曝「6分鐘就傳給上百位議員」。圖／擷自韓國日報

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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