2位自家人倒戈！韓執政黨議員籲尹錫悅下台 否則支持彈劾

針對南韓總統尹錫悅日前無預警發布戒嚴令，南韓國會7日將表決尹錫悅彈劾案。截至目前，執政黨國民力量黨已有2位議員公開表態會支持彈劾案，開倒戈第一槍。

國民力量黨議員趙慶泰6日在國會見記者時直指，宣布戒嚴本身就是違憲且非法，必須盡快停止尹錫悅的總統職務。被問及應否提前在6日召開全體會議並表決彈劾案，他說：「是的，最好盡快縮短時間。」成為首位倒戈的執政黨議員。

此外，國民力量黨議員安哲秀稍早也發話，若尹錫悅在7日國會投票前仍未宣布下台，那他別無選擇，只能同意彈劾案。

News1等韓媒報導，安哲秀6日在國會會見記者時表示，尹錫悅總統尚未出面道歉或表明立場，而彈劾案將在明天投票，稱尹錫悅已經不可能履行職務，已失去公眾和國際信任，要求他自動請辭下台。

安哲秀認為，未來出路是透過朝野協商找到代理權力，組建臨時和中立內閣，治理國家，有序舉行下屆總統大選。