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韓執政黨魁倒戈要尹錫悅停職！在野黨魁提朝野合作 盼做出正確決定

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳（圖右）態度丕變，稍早表態應盡快讓尹錫悅停止執行總統職務。美聯社
南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳（圖右）態度丕變，稍早表態應盡快讓尹錫悅停止執行總統職務。美聯社

針對南韓總統尹錫悅無預警發布戒嚴令，南韓國會7日將表決尹錫悅彈劾案。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳態度丕變，稍早表態應盡快讓尹錫悅停止執行總統職務。對此，在野黨共同民主黨黨魁李在明喊話，期盼韓東勳能做出正確選擇。

韓聯社等報導，韓東勳原先5日表示，為避免政局陷入更大混亂，將傾全黨之力拒絕出席7日針對尹錫悅彈劾案的國會表決，以求彈劾案不會通過，然而自從接獲消息指尹錫悅戒嚴當晚計畫派遣軍隊闖入國會並逮捕自己時，便一改先前對於彈劾總統的態度。

韓東勳今天上午在國會召開緊急最高委員會時透露，他根據可靠的消息來源，得知尹錫悅在戒嚴當天以「反國家勢力」為由，要求高中學弟、防諜司令官呂寅兄逮捕國內主要政治人物，甚至還計畫將之拘禁在京畿道果川市某拘留設施，因此才會一改先前對於彈劾尹錫悅的態度，認為應盡速讓尹錫悅停職，否則類似的極端行動可能會重演，令國家及人民面臨巨大風險。

針對韓東勳改變態度，共同民主黨黨黨魁李在明先是震驚，但也認為韓東勳未來不排除再度髮夾彎。而李在明也對於在彈劾案上與韓東勳合作持樂觀態度，「先前我數度致電要求會晤，然而韓東勳卻未做出回應。期盼韓東勳能夠空出時間，和我一起討論該如何善後。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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