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尹錫悅戒嚴本下令逮政要 韓執政黨放棄相挺

中央社／ 首爾6日綜合外電報導

韓國執政黨「國民力量黨」（People Power Party）黨魁韓東勳今天要求總統尹錫悅為日前宣布戒嚴而下台，並警告尹錫悅對國家構成重大危險。

法新社報導，韓東勳這番令人震驚的言論，幾乎確保明天會有足夠多的國會議員投票彈劾尹錫悅。

韓東勳昨天說，他會阻擋彈劾案；另一名黨內領袖也堅稱，國民力量黨108名議員全都會團結在明天的表決中支持尹錫悅。然而韓東勳今天的態度顯然大轉彎。

韓東勳今天說，尹錫悅拒不承認自己在本月3日晚間宣布戒嚴屬於行為失當，促使他改變立場。

日本每日新聞報導，韓東勳在今天上午舉行的緊急會議開頭表示，尹錫悅當晚宣布緊急戒嚴時，曾下令逮捕主要政治人物。

韓東勳說：「考量到新得知的事實，我認為有必要迅速停止尹錫悅總統的職務，以保護大韓民國及人民。」

韓東勳說，尹錫悅沒有針對「違法干預」的軍事官員採取任何個人行動，「再者，他不承認這次違法宣布戒嚴有錯」。

「因此，如果尹總統繼續擔任總統，類似當前緊急狀態的極端行動極有可能再次出現，這可能讓大韓民國及其公民陷入極為危險的境地。」

根據蓋洛普（Gallup）3到5日所做民調，戒嚴風波後尹錫悅的支持率再掉3個百分點至13%創新低；另據民調機構Realmeter今天發布的數據，73.6%的受訪韓國民眾支持彈劾尹錫悅。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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