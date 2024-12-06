二次戒嚴？南韓聯合參謀本部：無須擔心 韓股韓元跌幅收斂
在南韓聯合參謀本部表示，無須擔心第二次戒嚴後，韓股和韓元收斂稍早的跌幅與貶勢。
韓元兌美元匯率盤中貶值0.2%，報1,418.90韓元，較稍早一度重貶0.9%的貶勢收斂。
韓股Kospi指數盤中跌0.5%，跌幅也較稍早一度達1.8%收斂；追蹤科技和中小型股的KOSDAQ指數跌幅也從盤中的多達4%收斂至下跌1.85%。
另據路透報導， 兩位交易員表示，在政界人士警告稱南韓將再次宣布戒嚴令後，投資者認為南韓外匯管理機構周三早盤在境內市場拋售美元，以阻貶韓元。
南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳呼籲對總統尹錫悅盡快停職，當地媒體報導稱可能第二次戒嚴的風聲傳出，反對黨共同民主黨表示已要求所有該黨議員待命。
NH Investment & Securities交易員Shawn Oh表示，政治不確定性在加劇，韓東勳此前表示要阻止彈劾議案通過，現在顯然傾向於支持彈劾。主要反對黨獲得足夠票數來啟動彈劾的可能性現在已經上升，南韓政治真空的風險也增加了。
Abrdn投資主管Xin-Yao Ng表示：「隨著情勢瞬息萬變，韓國市場的波動性似乎將繼續加劇。投資人試圖釐清消化源源不斷的消息，他們不喜歡不確定性，因此風險溢價增加。」
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