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尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳南韓多個陸軍部隊指揮官被下令在8日前禁止休假待命，引發可能有「第二次戒嚴」的疑慮。路透
傳南韓多個陸軍部隊指揮官被下令在8日前禁止休假待命，引發可能有「第二次戒嚴」的疑慮。路透

《韓民族日報》等南韓媒體報導，曾揭發前總統朴槿惠若遭彈劾失敗將發動戒嚴的南韓「軍隊人權中心」稍早召開記者會表示，已接獲多名士兵線報，稱多個陸軍部隊指揮官被下令在8日前禁止休假待命，引發可能有「第二次戒嚴」的疑慮。

軍隊人權中心6日在記者會披露，南韓陸軍各單位依上級單位方針，於4日中午左右發布「士兵正常執行出勤」的指導意見，但據說指揮官（中隊長以上）被下達限制休假的指示，因為8日前可能會有對指揮官的緊急召集行動。

軍隊人權中心強調，這是總統尹錫悅將再次發布戒嚴令的徵兆。稱如果7日晚間國會彈劾表決未過關，尹錫悅可能會履行總統職責並再次實施戒嚴，呼籲全民持續保持警戒。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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