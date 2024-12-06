韓媒報導可能第二次戒嚴 韓元應聲貶0.9%

韓聯社報導，南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳支持讓總統尹錫悅立即停職，以免他做出過激行動，以及主要反對黨共同民主黨在獲報還可能第二度宣布戒嚴後，已下令其所有議員待命。這使得韓元應聲走貶，兌美元匯價下滑0.9%，到1美元兌1,428.65韓元。目前還沒有其他細節。

共同民主黨原先計劃周六晚間7時左右，就尹錫悅彈劾案進行投票，讓執政黨議員有足夠的時間思量他們對尹錫悅要採取的行動。

根據法律，已在周三提交國會的彈劾案必須在隨後的72小時內付諸投票。該案需三分之二的多數票才能通過，也就是要獲得至少八名執政黨議員倒戈支持。