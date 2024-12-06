韓執政黨態度轉變 要尹錫悅停職

韓國執政黨「國民力量黨」（People Power Party）黨魁韓東勳今天說，總統尹錫悅若不停職，恐怕會讓公民陷入「極為危險」的境地。

韓國總統尹錫悅3日夜間宣布戒嚴後，旋即因國會緊急表決撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野黨發動彈劾，然而執政的國民力量黨5日還表示黨內議員將力阻在野陣營主導的彈劾案。

韓聯社分析認為，韓東勳今天的發言很可能暗示支持國會通過尹錫悅彈劾案。韓國國會將於7日召開全體會議，就尹錫悅彈劾案表決。

綜合法新社與路透社報導，韓東勳說：「（如果）尹總統繼續擔任總統，就存在再次出現類似宣布戒嚴極端行動的重大風險，這可能將大韓民國及其公民置於極為危險的境地。」

他還說，尹錫悅曾下令逮捕政要，理由是他們在本週稍早宣布戒嚴期間屬於「反國家勢力」。

韓東勳在電視演說中說：「昨晚有可靠證據證實，宣布戒嚴那天，尹錫悅總統指示反情報司令部司令、他的大學學弟逮捕政要，（指稱）他們是反國家勢力，並動員情報機關逮捕他們。」