尹錫悅「可割可棄」但不可彈劾 南韓執政黨有小小心機

南韓總統尹錫悅眾叛親離，他所屬保守政黨國民力量黨的成員則陷入一個兩難處境：如何與千夫所指的尹錫悅保持距離，但又不能讓政治對手藉此得分太多。

國民力量黨試圖擋下尹錫悅彈劾案，但要求他退黨，以達成上述目標。尹錫悅本周稍早宣布戒嚴令，舉國嘩然，在野黨已經提案彈劾他。

國民力量黨黨魁韓東勳周四表示，他譴責尹錫悅違憲的戒嚴令，但身為保守派政治人物的他必須考慮到支持者：「作為黨的領導人，我將努力確保議會不會通過這次彈劾案，以防止亂局對人民和支持者造成傷害。」

控制議會過半席次的在野黨共同民主黨，只需獲得國民力量黨（在議會擁有108席）8人倒戈支持，彈劾案就能過關。南韓媒體東亞日報周五報導，國民力量黨至少有五名議員仍未做出決定。

對許多執政黨議員來說，如果明年提前投票，情勢可能對他們不利。尹錫悅雖不受歡迎，但支持彈劾讓他現在下台，只會助長共同民主黨、與韓東勳競爭總統大位的主要對手李在明的聲勢。

但此事還有最新發展：韓東勳在周五的黨內會議上表示，他掌握可靠證據能證實，尹錫悅在宣布戒嚴黨晚下令逮捕主要政界人士。他說，尹錫悅應迅速停職，繼續留在任上可能置國家人民於危險之中。他的立場轉變將讓彈劾案較可能過關。

首爾明知大學政治學教授Shin Yul說：「對議員來說，重中之重是如何延長在任時間。執政黨議員正在權衡利弊。」