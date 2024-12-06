尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳6日表示，總統尹錫悅應暫停履行職務，指有證據顯示，尹錫悅在戒嚴期間要求國防部國防反情報司令呂寅兄以「反國家勢力」為由，逮捕知名政客，並計畫動員情報機構執行。

韓東勳在國會最高委員會緊急會議上表示，若尹錫悅繼續擔任總統，類似的極端行動可能會重演，令國家及人民面臨巨大風險。但韓東勳未有提出要求尹錫悅下台。

韓東勳說，昨晚透過可靠消息得知，尹錫悅在宣布戒嚴當天指示其高中學弟、國防部國防反情報司令呂寅兄，以「反國家勢力」為由，逮捕關鍵政客，還為此動員情報機構。

南韓國會計畫7日晚間表決由在野黨提出的彈劾案，國民力量黨日前召開議員全體會議後，反對彈劾尹錫悅。