戒嚴令鬧劇餘波未平 路透：美防長取消訪韓行程
南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴引發風波後，2名美國官員5日向路透指出，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）已取消訪問南韓的計畫。
路透報導，1名匿名官員表示，奧斯丁本來正在規畫近期訪問南韓，如今確定現在並非適當時機，已取消行程並通知韓方。
奧斯丁原定訪韓行程正值該地區地緣政治的重要時刻，北韓派遣逾萬名士兵到俄羅斯庫斯克地區，一同打擊烏克蘭軍隊；北韓領導人金正恩上個月還與俄羅斯國防部長會晤，承諾擴大與莫斯科在軍事等多個領域的合作關係。
日媒先前報導，奧斯丁將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言