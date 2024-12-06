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戒嚴令鬧劇餘波未平 路透：美防長取消訪韓行程

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國國防部長奧斯丁已取消訪問南韓。路透
美國國防部長奧斯丁已取消訪問南韓。路透

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴引發風波後，2名美國官員5日向路透指出，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）已取消訪問南韓的計畫。

路透報導，1名匿名官員表示，奧斯丁本來正在規畫近期訪問南韓，如今確定現在並非適當時機，已取消行程並通知韓方。

奧斯丁原定訪韓行程正值該地區地緣政治的重要時刻，北韓派遣逾萬名士兵到俄羅斯庫斯克地區，一同打擊烏克蘭軍隊；北韓領導人金正恩上個月還與俄羅斯國防部長會晤，承諾擴大與莫斯科在軍事等多個領域的合作關係。

日媒先前報導，奧斯丁將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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