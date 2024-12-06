尹錫悅戒嚴令掀風波 路透：美防長取消訪韓行程

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）本週宣布戒嚴引發風波後，2名美國官員今天告訴路透社，美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）已取消訪問南韓的計畫。

路透社報導，1名匿名官員表示，奧斯汀本來正在規劃近期訪韓，如今確定現在並非適當時機，行程更動已向南韓方面諮詢過。

奧斯汀將於美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月20日就職時離任。

尹錫悅3日突襲宣布戒嚴又解嚴，後續輿論持續發酵，6大在野黨4日共同向國會提交總統彈劾議案，預計在當地時間7日晚間7時左右於國會全體會議投票。

在他宣布戒嚴前，有報導稱奧斯汀下週可能訪韓。日媒先前報導，奧斯汀將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。

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