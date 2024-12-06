尹錫悅戒嚴令掀風波 路透：美防長取消訪韓行程

（德國之聲中文網）《法蘭克福匯報》發表題為“韓國民主經受住了考驗”的評論，指出韓國總統尹錫悅企圖奪權但未能得逞表明，韓國的民主甚至比一些深受西方影響的國家更加穩固。作者認為： “韓國剛剛發生的一

2024-12-06 05:09