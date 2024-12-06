尹錫悅戒嚴令掀風波 路透：美防長取消訪韓行程
南韓總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）本週宣布戒嚴引發風波後，2名美國官員今天告訴路透社，美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）已取消訪問南韓的計畫。
路透社報導，1名匿名官員表示，奧斯汀本來正在規劃近期訪韓，如今確定現在並非適當時機，行程更動已向南韓方面諮詢過。
奧斯汀將於美國總統當選人川普（Donald Trump）明年1月20日就職時離任。
尹錫悅3日突襲宣布戒嚴又解嚴，後續輿論持續發酵，6大在野黨4日共同向國會提交總統彈劾議案，預計在當地時間7日晚間7時左右於國會全體會議投票。
在他宣布戒嚴前，有報導稱奧斯汀下週可能訪韓。日媒先前報導，奧斯汀將會見日韓防長，作為尹錫悅倡導的韓美日三方合作的一環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言