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美副國務卿：尹錫悅嚴重誤判

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

南韓總統尹錫悅三日晚間發布六小時短命戒嚴令引發社會動盪，美國副國務卿坎伯表示，尹錫悅發布戒嚴令是非常嚴重的誤判，很有問題且不合法，美方對此行為感到非常驚訝。

路透報導，坎伯四日表示，幾乎所有美方在韓的接觸對象，包括外交部長、財政部長及與總統府合作的多位核心人物，都對尹錫悅的行動深感意外，「是尹錫悅的嚴重誤判」。

坎伯指出，南韓發生這件事「相當難以預料且可能性很低」。他認為，南韓民眾對於戒嚴的過往記憶，具有深刻且負面共鳴，即使在南韓政治極度兩極化和分裂的情況下，朝野兩派都能就戒嚴決定達成共識，立刻將其解除，這也彰顯南韓民主的強韌，「這是一個強而有力的象徵，表明民眾準備好站出來，明確表示這是一個極不合法的過程」。

坎伯表示，南韓未來幾個月將面臨挑戰，而美國與首爾的聯盟關係堅如磐石。

白宮國安顧問蘇利文說，美國從尹錫悅的電視談話才得知戒嚴訊息，「我們完全未被諮詢」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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