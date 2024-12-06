領袖都失勢 美日韓聯盟前景難料

南韓總統尹錫悅三日無預警宣布戒嚴，在國會通過撤銷決議後解除，政局混亂，引發美國高度關切。由於美國總統拜登即將交棒，華府權力處於真空狀態，日本首相石破茂聲望低迷，自民黨在國會未過半，如今尹錫悅又搞出戒嚴鬧劇面臨國會彈劾，今年正式成形的美日韓聯盟三國都面臨領袖失勢危機。

拜登任內最重要的外交成就之一是重新穩固美日韓同盟，共同處理北韓、中國大陸與俄羅斯的地緣政治與軍事壓力，如今情勢變化讓聯盟前景難料。

美國智庫傳統基金會東北亞資深研究員克林諾先前認為，美國外交政策變化可能是美日韓聯盟中的弱點，但如今尹錫悅的政治自殘行為，加上石破茂聲望低迷，現在美國得和二個弱勢領導者對抗中國。

尹錫悅面臨彈劾，南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明若擔任總統，外交政策又將擺動，石破茂同樣面臨自民黨國會席次不過半與支持度低迷難題，美國總統當選人川普僅對「領袖外交」具高度興趣，無意發展結盟，至今未評論南韓局勢。

戰略暨國際研究中心資深副會長車維德在華盛頓郵報表示，如果尹錫悅被彈劾或被迫下台，對美國來說是重大損失。

日韓關係原本低迷，尹錫悅是美日韓三邊合作框架的主要推動者，三國領袖二○二三年在大衛營舉行峰會破冰合作，今年夏天簽署備忘錄，聯盟制度化；二○二三年美韓公布「華盛頓宣言」，美國的核嚇阻延伸至朝鮮半島，尹錫悅同樣是幕後推手。

南韓戒嚴雖落幕，但效應持續。紐時報導，美韓軍方高階將領已暫停討論核嚇阻議題，石破茂原訂明年一月訪問首爾也恐受影響。