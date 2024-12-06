彈劾尹錫悅 南韓執政黨反對

南韓在野最大黨共同民主黨國會議員趙承來五日表示，總統尹錫悅彈劾案的表決將於七日晚間約七時（台灣時間當晚六時）進行。尹錫悅所屬的國民力量黨四日則召開閉門會議，確認該黨立場將是「反對彈劾與追訴尹總統」。

鑑於國民力量黨議員將不會參與彈劾案表決，國會通過彈劾案的可能性降低。

尹錫悅三日晚間突宣布實施緊急戒嚴令，南韓國會四日凌晨隨即舉行院會，由出席的一七二位在野陣營議員和十八位執政黨國民力量黨議員，通過贊成解除緊急戒嚴令。

這十八位國民力量黨議員中，就包括該黨代表（黨魁）韓東勳，他當時強調尹錫悅宣布戒嚴是錯誤之舉，他將與人民站在一起。

但韓媒報導說，在國會接下來表決對尹錫悅的彈劾案時，親韓東勳的親韓派和親尹錫悅的「親尹派」均將持反對立場，以免重演前總統朴槿惠二○一七年三月被彈劾下台後，保守派被重創的情況。

對前年五月奪回中央執政權的保守派來說，尹錫悅被彈劾幾乎是權力再次轉移，才使國民力量黨採取保住尹錫悅的總統大位，同時要求他退黨「切割」的策略。

南韓國會在野陣營現共一九二席，故還需至少八位國民力量黨議員倒戈，才能達到通過彈劾案所需的國會三分之二席次（二百席）門檻。

宣布解嚴後 尹錫悅迄今未露面

儘管五日國民力量黨有五位青壯派議員以避免彈劾造成國政空轉及社會分裂為由，請尹錫悅道歉並下台，但外界預料他仍將負隅頑抗。而尹錫悅自他四日凌晨宣布解嚴以來，迄未公開發言。

另外，國民力量黨代表韓東勳表明，身為黨魁，他將設法阻擋對尹錫悅的彈劾案通過。但韓東勳再度呼籲尹錫悅自行退黨。韓東勳指稱，「彈劾案將對南韓人民和國民力量黨支持者，造成措手不及的混亂」，他將努力阻止。

韓東勳提到已與尹錫悅會面，對這次事件，尹錫悅看法跟他及南韓人民天差地遠。尹錫悅強調，由於共同民主黨在國會激進行徑須接受審判，自己別無所選才宣布戒嚴。

任戒嚴司令 陸軍參謀長未准辭

此外，檢方五日下令禁止甫請辭獲准的國防部前部長金龍顯出境。包括他在內，韓檢也對尹錫悅及內政部長李祥敏啟動調查，但該二人則未面臨此一禁令。

南韓總統辦公室五日表示，尹錫悅提名駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫為新任防長。擔任六小時戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，尹錫悅則未准辭。韓聯社引述總統辦公室一位高官報導，尹錫悅認為有必要穩定軍隊運作，要朴安洙聚焦其職責。