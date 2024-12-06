南韓政盪 經濟股匯不妙…「韓國折價」恐加劇

在南韓總統尹錫悅引發「戒嚴之亂」後，南韓在野黨5日已向國會提交彈劾尹錫悅的動議，可能7日付諸表決，但執政黨國民力量黨已表明將反對彈劾案，最大在野黨共同民主黨坦承本周要彈劾尹錫悅「困難」，顯示南韓將陷入更長久的政治動盪，增添南韓資產的困境，也將衝擊美國以南韓為核心的亞洲同盟前景。

共同民主黨聯手祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨，以及社會民主黨等在野黨的191名議員，對尹錫悅發起彈劾動議，5日提交國會，共同民主黨計劃在首爾時間7日晚間7時（台灣時間7日晚間6時）針對「尹錫悅彈劾案」進行表決。

根據南韓法律規定，彈劾動議提交國會後，還需要經過辯論階段，國會議員須等待至少24小時，才能正式投票，投票時限為72小時。

南韓國會共有300名議員，一旦超過三分之二（200席）議員投票支持，便能通過總統彈劾案，在野聯盟目前共握有192席，因此還需要至少八名國民力量黨的議員支持。通過後再交由憲法法庭審理，當九名法官中有六人投贊成票即確認彈劾下台。

然而，國民力量黨已表明，將反對彈劾動議。共同民主黨黨魁李在明接受彭博資訊訪問時說，局勢「依然」流動，但難以獲得通過彈劾尹錫悅所需的支持，「問題在於，雖然很多執政黨議員有這個意象，卻需要違背黨意，處境艱難」。

他說，即便彈劾案未能在國會通過，共同民主黨也將繼續尋求罷黜尹錫悅，「他將被彈劾，唯一的問題是他能不能在後天、一周、一個月後或是三個月後被拉下台」。

這些發展也顯示南韓將陷入更長久的政爭動盪，加深南韓資產價位都因地緣政治緊張而被低估的「韓國折價」，韓元匯率5日盤中續貶0.4%，報1,417.82韓元兌1美元。

在尹錫悅宣布實施戒嚴前，韓股和韓元表現就已在全球位處後段班，原因包括經濟成長減緩、以及美國總統當選人川普的關稅戰威脅。南韓央行5日公布，南韓第3季經濟季比僅成長0.1%，幾近停滯。

如今政治動盪更讓南韓股匯前景雪上加霜。南韓Kiwoom證券指出，在南韓政治不確定性消弭之前，韓元都可能盤旋在1,400韓元價位附近。

此外，在尹錫悅主導與日本關係破冰後，美國要以南韓為核心，籌組圍堵中國大陸的「亞洲同盟」盤算，同樣也被劃上問號。