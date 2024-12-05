以為宣布戒嚴影像是深偽 南韓最大在野黨主席稱彈劾尹錫悅難通過

南韓最大在野黨、共同民主黨主席李在明5日告訴CNN，當他第一眼看到尹錫悅總統深夜宣布緊急戒嚴的畫面時，還以為是假造的深偽影像（deepfake）。

尹錫悅3日深夜在電視演說中，宣布後來只持續幾個小時的緊急戒嚴令。李在明告訴CNN，「那個晚上，我下班後，正跟太太躺在我們家的床上。當時，我太太突然給我看了一隻YouTube影片，並且說，『總統正在宣布戒嚴』」。

李在明說，「我回答，『那是深偽，一定是深偽，不可能是真的』」。

李在明接著表示，「但當我看了影像，總統真的宣布戒嚴。然而我心裡還是想著，『這是捏造的，是假的』」。

南韓在野各黨4日已提交彈劾尹錫悅的動議，將在7日晚間表決，必須有超過三分之二、即200名國會議員投下贊成票，才能通過彈劾，送交憲法法庭審理。目前在野陣營有192席，必須從執政黨國民力量黨最少挖到8個人倒戈，彈劾案才能過關。國民力量黨主席韓東勳已表明，將設法阻擋彈劾案過關，但也再度呼籲尹錫悅自行退黨。

李在明5日接受彭博新聞採訪時表示，可能很難從國民力量黨爭取到足夠的支持，「問題在於，雖然許多執政黨國會議員有此打算，但他們必須違背黨的路線，這讓他們陷入困難處境」。

李在明表示，投票前的局勢仍處於「不穩定狀態」，但不管結果如何，他將致力罷黜尹錫悅。李在明還說，即便尹錫悅挺過最初的彈劾投票，共同民主黨仍將繼續尋求趕他下台，「他將被彈劾，唯一的問題在於他是否將在明天過後、一周後、一個月或三個月後被趕下台」。