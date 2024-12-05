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朴安洙：被任命戒嚴司令當天 對尹錫悅計畫事先不知情

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
南韓陸軍參謀總長朴安洙。圖／法新社
南韓陸軍參謀總長朴安洙。圖／法新社

韓國總統尹錫悅3日實施戒嚴並於6小時後解嚴，期間被任命為戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙今天告訴國會議員，他事前對於尹錫悅的戒嚴計畫毫無所悉。

法新社報導，朴安洙今天告訴國會議員「我是在看到尹錫悅總統的電視演說時，才得知實施緊急戒嚴。」

朴安洙還說，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，軍方高層召開會議，他在那時候才得知自己出任戒嚴司令。

「當國防部長在會後宣布由陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令時，我才發現我被任命為戒嚴司令。」

朴安洙說，他簽署戒嚴令，禁止所有反政府政治活動、可以在無逮捕令情況下逕行逮捕，以及進行媒體審查。不過，他告訴國會議員，戒嚴令不是他所寫。

他曾建議檢視戒嚴令合法性，但金龍顯表示，已完成法律討論，要求儘快頒布。金龍顯目前已經請辭，並被限制出境。

朴安洙告訴國會議員，他做的唯一一件事就是修改文件上面的施行時間。

朴安洙還告訴議員，他不知道有士兵被派到國會，似乎是為了防止議員進入國會，也不清楚士兵是否攜帶實彈。

朴安洙說：「我甚至不知道他們被派遣到那裡，我沒有掌控指揮系統，所以我不知情。」

在國防部長金龍顯請辭後，代理防長職務的副部長金善鎬今天告訴國會議員，他反對戒嚴。

他告訴議員，他反對依戒嚴令派遣士兵，並對派兵到國會表達異議。

金善鎬表示，這些士兵並未攜帶實彈，同時也告訴議員他不同意尹錫悅將國會議員描繪成反政府分子。

金善鎬也告訴國會，他不知道戒嚴令出自誰手，並說他只知道並非國防部草擬。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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