韓美同盟受打擊？戒嚴風波美錯愕稱「嚴重誤判」 南韓外交部回應了

韓國總統尹錫悅突襲宣布戒嚴引起的風波不斷，美國當局的回應也幾乎不掩飾錯愕之情。韓國外交部表示，會透過緊密溝通，維持韓美同盟關係。

尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，遭國會快速表決解除，一連串狀況讓國內外措手不及，在尹錫悅「價值外交」下愈發緊密的韓美同盟關係因此受到打擊。

美國國務院在當地時間3日中午便說明「未提前獲知尹總統的公告」，表達高度關注；副國務卿坎伯（Kurt Campbell）更稱尹錫悅「嚴重誤判」戒嚴後果。

就這次事件對韓美同盟的影響，韓國外交部今天下午在記者會表示，正透過各級管道進行必要交流；晚間再次特意向媒體發布說明，韓美各級官員仍維持緊密溝通，未來也會透過持續溝通，發展堅定不移的韓美同盟。

說明中提到，美國國務院聲明仍表示支持韓國民主及韓美同盟，會與韓國繼續溝通。

不過，坎伯以「嚴重誤判」評價尹錫悅的行動，被認為是相當罕見的用詞。韓媒認為，從美方相關聲明可以看出對這次無預警戒嚴的錯愕與不滿。

韓國電視台KBS（韓國放送公社）指出，尹錫悅在國際場合不斷強調民主的重要性，與享有共同價值觀的美國、日本進行強化夥伴關係的「價值外交」，但這次行為明顯有違民主價值，動搖價值外交根基。