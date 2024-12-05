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南韓在野黨通過決議 促逮前防長金龍顯等涉內亂人員

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
前南韓國防部長金龍顯。圖／路透
前南韓國防部長金龍顯。圖／路透

韓國共同民主黨等在野黨今天於國會行政安全委員會上，單獨通過「關於要求迅速逮捕內亂罪嫌疑分子」的決議案，敦促逮捕前國防部長金龍顯和陸軍參謀總長朴安洙等人。

韓聯社報導，韓國國會行政安全委員會今天就總統尹錫悅3日深夜發布緊急戒嚴一事舉行緊急質詢。在野黨會中單獨通過了前述決議案，並敦促偵查機關迅速逮捕涉內亂人員。

這些人員包括前防長金龍顯、行政安全部長李祥敏，以及短暫戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙、國軍防諜司令官呂寅兄、首都防衛司令李鎮雨、陸軍特戰司令郭種根和警察廳廳長趙志浩等人。

在野黨議員批評說「緊急戒嚴是反國家的內亂行為」，執政黨國民力量所屬議員則退場以示抗議。

朴安洙今天稍早表示，昨天已向時任國防部長金龍顯請辭，但總統府官員指出，尹錫悅沒有准辭。

另外，尹錫悅、金龍顯、李祥敏因為涉及內亂罪被控告，警察廳國家偵查本部已經著手展開相關調查。

南韓 南韓戒嚴 參謀總長 尹錫悅

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