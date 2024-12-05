快訊

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

周董太狂！大巨蛋「前輩」林家正也暈倒 台下大咖星光熠熠

明水氣增多降雨熱區擴大 這天再迎冷氣團探低溫！1圖看溫度變化

聽新聞
0:00 / 0:00

曾要求動用電擊槍空包彈？南韓戒嚴事件續延燒 戒嚴司令：未批准使用

聯合報／ 國際中心／即時報導
南韓國防部副部長金善鎬（右）和戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙（左）5日在國會答詢。圖／法新社
南韓國防部副部長金善鎬（右）和戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙（左）5日在國會答詢。圖／法新社

南韓軍方人士5日在國會作證表示，前防長金龍顯在戒嚴期間指揮戒嚴軍進入國會、任命戒嚴司令及發布「戒嚴司令部布告令」等一系列作為，並稱不服從命令即構成抗命罪。

金龍顯在戒嚴事件後已辭職。代行防長職務的國防部副部長金善鎬和戒嚴期間擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，5日出席國會國防委員會緊急質詢會時表示，總統尹錫悅3日晚間10時23分宣布戒嚴後，他們才得知消息。

朴安洙表示，總統宣布戒嚴後，金龍顯於10時30分召開全軍指揮官會議，並通報任命戒嚴司令和副司令的消息，並稱「不服從命令即構成抗命罪」。

朴安洙說，雖然被任命為戒嚴司令，但他不知道誰指揮戒嚴軍進入國會。另就戒嚴軍當時是否攜帶實彈，朴安洙表示，不清楚戒嚴的具體細節。他還否認戒嚴軍試圖逮捕國會領導人的說法。

紐約時報報導，朴安洙說，戒嚴軍出動時，部分單位希望獲准動用電擊槍和發射空包彈，但他並未批准，因為擔心傷及民眾。他表示4日已向國防部請辭，韓聯社報導，尹錫悅拒絕接受朴安洙辭呈。

國防部副部長金善鎬說，指揮部隊進入國會的是剛辭職的前部長金龍顯。金龍顯當時表示，他有權指揮戒嚴司令部，並指示戒嚴軍進入國會和撤離等過程。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓陸軍參謀總長遞辭呈 尹錫悅稱「基於安全形勢」不准辭

精準預測會戒嚴！南韓在野黨議員稱「百分之百有第2次」 怒轟：總統陷入瘋狂

網傳南韓戒嚴大量軍車上街頭 查核中心澄清「錯誤訊息」

附和南韓戒嚴登國際媒體 王鴻薇：全世界剩民進黨沒道歉

相關新聞

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能保持沉默

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，主播出身的最大在野黨、共同民主黨發言人安貴朎（Ahn Gwi-ryeong）在...

最重將面臨死刑！尹錫悅恐觸犯叛亂罪 南韓警方展開調查

韓媒「DT News」報導，南韓在野黨「祖國革新黨」4日向南韓警察廳國家搜查本部檢舉，南韓總統尹錫悅、已辭職下台的國防部...

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴，又在數小時後取消，引發南韓全國混亂。尹錫悅取消戒嚴後，已連續兩天未公開露面。

精準預測會戒嚴！南韓在野黨議員稱「百分之百有第2次」 怒轟：總統陷入瘋狂

南韓最大在野黨、共同民主黨國會議員金民錫（Kim Min-seok）8月就曾預測尹錫悅總統可能戒嚴，金民錫4日受訪時更表...

尹錫悅宣布戒嚴令引恐慌 南韓執政黨揆批「傷害國家」籲自行退黨

韓媒東亞日報5日報導，執政的國民力量黨代表韓東勳表明，身為黨魁，他將設法阻擋國會對南韓總統尹錫悅的彈劾案通過。但韓東勳也...

韓美同盟受打擊？戒嚴風波美錯愕稱「嚴重誤判」 南韓外交部回應了

韓國總統尹錫悅突襲宣布戒嚴引起的風波不斷，美國當局的回應也幾乎不掩飾錯愕之情。韓國外交部表示，會透過緊密溝通，維持韓美同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。