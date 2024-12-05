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尹錫悅因戒嚴風波遭圍攻 南韓天主教團要求究責

中央社／ 羅馬5日專電
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴又解嚴引發動盪，民眾紛紛走上街抗議尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴又解嚴引發動盪，民眾紛紛走上街抗議尹錫悅。圖／美聯社

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴又解嚴引發動盪，面臨國會彈劾與各界攻訐。韓國天主教主教團也發表措詞嚴厲的聲明，引用1980年慘痛的光州事件為鑑，要求尹錫悅解釋並道歉。

梵蒂岡新聞網今天報導，韓國天主教主教團發表聲明指出，尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，讓許多韓國民眾徹夜難眠。韓國主教團認為除非有緊急需求，政府和行政程序應以正常方式進行，並讓公民充分掌握資訊。

尹錫悅3日晚間透過電視直播宣布戒嚴，理由是需要消滅親北韓勢力，保護民主憲政秩序。該聲明很快遭到反對，韓國國會4日凌晨投票，在議場的國會議員全票通過要求解除戒嚴令；尹錫悅於凌晨4時30分左右宣布解除戒嚴，結束近6小時風波。

尹錫悅此舉引起韓國社會譁然。韓國國會排定7日晚間7時左右（台灣時間晚間6時）表決對尹錫悅的彈劾動議。

韓國主教團質疑尹錫悅發布戒嚴令的合理性和緊迫性，認為缺乏明顯的外部或戰時威脅。聲明強調：「憲法律師一致認為，尹錫悅宣布緊急狀態引發許多程序合法性問題。」

韓國主教團引述韓國經歷的痛苦歷史，特別是1980年的光州事件，認為必須堅定維護韓國得來不易的民主。聲明指出：「我們的民主是在巨大犧牲的基礎上建立起來的。韓國天主教會積極支持並聲援韓國人民，以保護我們的民主。」

光州事件是1980年5月18日由韓國人民發動的民主抗爭運動，當時掌握軍權的陸軍中將全斗煥下令以武力鎮壓，造成大量平民和學生死傷。在全斗煥擔任總統的軍事統治下，該次起義被韓國政府貼上「光州暴亂」標籤，聲稱起義是由北韓政府支持的共產主義同情者和暴徒煽動。

隨著韓國民主化發展，光州事件獲得平反。1997年韓國政府將5月18日定為國家紀念日，光州也成為韓國追求自由人權的民主聖地。

梵蒂岡新聞網報導，這份聲明由韓國主教團主席李永勛 （Matthias Iong-hoon RI）簽署，敦促尹錫悅「真誠回應韓國天主教會和韓國人民的要求」，並呼籲尹錫悅親自向人民解釋所發生的事情，真誠地向人民道歉，以及對實施和解除戒嚴的過程承擔責任。

全斗煥 南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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