南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能保持沉默

南韓總統尹錫悅3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，主播出身的最大在野黨、共同民主黨發言人安貴朎（Ahn Gwi-ryeong）在國會外跟軍人對峙，甚至被拍到試圖奪槍與厲聲斥責，特別引起海內外的注意。安貴朎事後告訴BBC，「我只知道我們必須阻止這一切」。

根據此前新聞，安貴朎當晚一度跟受命阻擋國會議員入內的軍人爆發肢體衝突。從「X」上的當時現場直播畫面可見，安貴朎抓住了一名士兵的步槍，一邊試圖搶奪，一邊開罵「軍人不應對平民百姓動武」、「你們不羞愧嗎？」。

News anchor-turned politician Ms. Ahn Gwi-ryeong is the one who grabbed the soldier's rifle and demanded to know if he had no shame in marching on civilians while so armed.



pic.twitter.com/IHJvXiwPsY pic.twitter.com/FglmTkotIR — John Yoo  (@oniontaker) 2024年12月3日

BBC報導，安貴朎在尹錫悅宣布南韓全國戒嚴後不久前往國會議事堂，但就跟南韓年輕一代的許多人一樣，「戒嚴」一詞對她很陌生。畢竟，政府上一次戒嚴已經是1979年的事情。安貴朎承認，第一次聽到新聞時，「一股恐懼感席捲而來」。

安貴朎回憶，她在剛過南韓當地時間3日晚間11時抵達國會大樓，當時直升機在上空盤旋，自己關掉了辦公室的燈以避免偵察。當安貴朎到了主建築的時候，士兵跟官員、幕僚和民眾對峙，「當我看到武裝士兵，我覺得自己正在見證歷史的倒退」。

安貴朎和同事不顧一切阻擋部隊進入將表決取消戒嚴的國會主建築，他們將旋轉門從內部鎖上，並且把家具與重物堆到門前。當軍隊開始挺進時，安貴朎挺身而出，「老實說，我一開始很害怕，但看到這樣的對峙，我想，『我不能保持沉默』」。

南韓國會當晚緊急開議，出席的190名國會議員4日凌晨1時左右全票通過要求解除戒嚴的決議案，尹錫悅總統則在4時26分上電視宣布解嚴與撤出戒嚴部隊。混亂平息後，安貴朎在國會大樓內睡了一會兒，「我早上其實是有點怕走出國會，因為似乎沒有計程車營運，而且經過昨晚這樣一場風暴，很難回到現實」。

安貴朎接受採訪時，身上仍穿著前一晚跟士兵對峙時同樣的黑色高領毛衣與皮夾克。她有時情緒激動，「這種事發生在21世紀的韓國，令人痛心與沮喪」。